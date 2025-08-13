На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Главная победа в жизни»: ведущая «Матч ТВ» сенсационно обыграла олимпийских чемпионов

Ведущая «Матч ТВ» Петрикова назвала победу в «Гонке звезд» главной в своей жизни
true
true
true
close
Личный архив Ольги Петриковой

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова рассказала в интервью «Газете.Ru», как смогла превзойти олимпийских чемпионов и чемпионов мира по биатлону на «Гонке звезд» в Лужниках.

Петрикова, которая в юношестве занималась биатлоном и получила звание кандидата в мастера спорта, стала единственной участницей гонки, которая закрыла 20 мишеней из 20. Это помогло ее паре с Иваном Черезовым занять первое место.

«До сих пор вспоминаю эту победу с трепетом, — призналась Петрикова. — Мне кажется, это самая главная спортивная победа в моей жизни. И кто бы мог подумать, что она случится через 20 лет после завершения спортивной карьеры!

Комментировал мэтр Губерниев, вокруг олимпийские чемпионы, ты находишься в Лужниках, трансляция идет на всю страну на главном спортивном канале, и ты единственная, кто закрывает все мишени. Это слаще сладкого взять трофей в такой гонке. Я была счастлива!»

Помимо биатлона, Петрикова также является кандидатом в мастера спорта по лыжным гонкам.

Ранее Ирина Роднина пожаловалась, что санкции мешают ей навещать дочь в США.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами