«Я под всеми санкциями»: Роднина о встречах с дочерью, которая живет в США

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина призналась, что ей тяжело видеться с дочерью Аленой Миньковской из-за наложенных санкций. Ее слова приводит Sport24.

«Насколько сложно видеться с дочкой или приезжать к ней? Я под всеми санкциями. <...> В прошлом году их всех собирала в Азербайджане: и дочка с мужем и внучкой была, и сын мой со своей дочкой приезжал. Конечно, есть желание повторить такую встречу. Разве я должна крест на себе ставить?» — заявила Роднина.

Миньковская — дочь Родниной и бизнесмена Леонида Миньковского. Она имеет американское гражданство и проживает на территории США. Роднина 13 лет прожила в США, где работала тренером в международном центре фигурного катания.

В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.

Роднина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни в одном турнире за всю карьеру с 1969 по 1980 год.

