На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дубль Кассьерры принес «Зениту» победу над «Рубином»

«Зенит» со счетом 3:0 обыграл «Рубин» в матче Кубка России

Петербургский «Зенит» обыграл казанский «Рубин» в матче второго раунда группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Поединок, который состоялся на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершился с результатом 3:0. Дубль в этом поединке оформил Матео Кассьерра, который отличился с игры на 70-й минуте, а через восемь минут реализовал пенальти. На 83-й минуте отличился Вадим Шилов.

Игрок «Рубина» Мирлинд Даку поразил ворота соперников на 62-й минуте, однако гол был отменен из-за нарушения во время голевой атаки.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого назначен Сергей Чебан.

В первом туре группового этапа «Зенит» одержал выездную победу над грозненским «Ахматом» со счетом 2:1. Казанская команда также стартовала в Кубке России с победы, обыграв на домашнем стадионе «Оренбург» — 2:0.

В следующем туре «Рубин» на выезде сразится с «Ахматом» 26 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Петербургская команда в тот же день на выезде сразится с «Оренбургом», начало матча — 18:30 мск.

Ранее появилась информация, что «Зенит» хочет сменить тренера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами