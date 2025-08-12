Дубль Кассьерры принес «Зениту» победу над «Рубином»

Петербургский «Зенит» обыграл казанский «Рубин» в матче второго раунда группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Поединок, который состоялся на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершился с результатом 3:0. Дубль в этом поединке оформил Матео Кассьерра, который отличился с игры на 70-й минуте, а через восемь минут реализовал пенальти. На 83-й минуте отличился Вадим Шилов.

Игрок «Рубина» Мирлинд Даку поразил ворота соперников на 62-й минуте, однако гол был отменен из-за нарушения во время голевой атаки.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого назначен Сергей Чебан.

В первом туре группового этапа «Зенит» одержал выездную победу над грозненским «Ахматом» со счетом 2:1. Казанская команда также стартовала в Кубке России с победы, обыграв на домашнем стадионе «Оренбург» — 2:0.

В следующем туре «Рубин» на выезде сразится с «Ахматом» 26 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Петербургская команда в тот же день на выезде сразится с «Оренбургом», начало матча — 18:30 мск.

Ранее появилась информация, что «Зенит» хочет сменить тренера.