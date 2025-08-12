Легенда «Формулы-1» и известный голливудский актер потеряли $20 млн на веганском фаст-фуде

Хэмилтон и Ди Каприо потеряли $20 млн на веганском фаст-фуде

Гонщик «Фрпмулы-1» Льюис Хэмилтон и актер Леонардо Ди Каприо потеряли $20 млн на веганском фаст-фуде, сообщает Mash на спорте со ссылкой на документы Регистрационной палаты Великобритании.

Кафе открывали в Лондоне, Милане и Нью-Йорке. В 2021 году убытки составили $4,3 млн, а в 2022 году — $10,6 млн.

Компания Neat Burger Хэмилтона и Ди Каприо объявила о банкротстве и закрытии.

40-летний Хэмилтон проводит сезон «Формулы-1» 2024 года в «Феррари». Он повторил рекорд немца Михаэля Шумахера, семь раз став чемпионом «Формулы-1» — один раз в составе «Макларена» и шесть раз в составе «Мерседеса».

В завершившемся сезоне британец занял седьмое место. Чемпионом в четвертый раз подряд стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

В начале 2025 года Хэмилтон разбил свой болид во время закрытых предсезонных тестов.

