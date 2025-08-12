На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легенда «Формулы-1» и известный голливудский актер потеряли $20 млн на веганском фаст-фуде

Хэмилтон и Ди Каприо потеряли $20 млн на веганском фаст-фуде
close
AP

Гонщик «Фрпмулы-1» Льюис Хэмилтон и актер Леонардо Ди Каприо потеряли $20 млн на веганском фаст-фуде, сообщает Mash на спорте со ссылкой на документы Регистрационной палаты Великобритании.

Кафе открывали в Лондоне, Милане и Нью-Йорке. В 2021 году убытки составили $4,3 млн, а в 2022 году — $10,6 млн.

Компания Neat Burger Хэмилтона и Ди Каприо объявила о банкротстве и закрытии.

40-летний Хэмилтон проводит сезон «Формулы-1» 2024 года в «Феррари». Он повторил рекорд немца Михаэля Шумахера, семь раз став чемпионом «Формулы-1» — один раз в составе «Макларена» и шесть раз в составе «Мерседеса».

В завершившемся сезоне британец занял седьмое место. Чемпионом в четвертый раз подряд стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

В начале 2025 года Хэмилтон разбил свой болид во время закрытых предсезонных тестов.

.

Ранее Хэмилтон заявил, что ему нужна пересадка мозга.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами