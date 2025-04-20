Льюис Хэмилтон заявил, что ему нужна пересадка мозга

Хэмилтон: мне нужна пересадка мозга, чтобы освоиться в «Феррари»

Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон пошутил, что ему потребуется пересадка мозга, чтобы освоиться в «Феррари». передает Racefans.

«Весь уик-энд я был 13-м практически в каждой сессии, честно говоря, благодарен, что стал седьмым. Я не чувствую себя комфортно в этой машине. Что нужно, чтобы освоиться? Пересадка мозга», — сказал Хэмилтон.

После четырех этапов нового сезона «Формулы-1» Хэмилтон идет на седьмом месте, имея в активе 25 очков. Лидирует в чемпионате Ландо Норрис с 77 баллами, вторую строчку занимает Оскар Пиастри, имея 74 балла, замыкает тройку сильнейших Макс Ферстаппен, набрав 69 баллов.

Гран-при Бахрейна состоится 20 апреля. Старт гонки запланирован на 20.00 по московскому времени.

Ранее Трех гонщиков «Формулы-1» дисквалифицировали из-за регламента на Гран-при Шанхая.