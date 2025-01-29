Чемпион «Формулы-1» разбил болид на предсезонных тестах

Motorsport: Хэмилтон разбил болид во время предсезонных тестов с «Феррари»

Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, который выступает в составе «Феррари», разбил свой болид во время закрытых предсезонных тестов. Об этом сообщает Motorsport.

Источник утверждает, что Хэмилтон попал в аварию во второй день тестов в Барселоне. Британец врезался в ограждение трассы на модифицированной версии машины «Феррари» 2023 года. Отмечается, что болид получил повреждения подвески и аэродинамических элементов кузова, а сам Хэмилтон не пострадал. В команде устанавливают причины инцидента.

Ранее сообщалось, что 40-летний Хэмилтон проведет следующий сезон в «Феррари». Он повторил рекорд немца Михаэля Шумахера, семь раз став чемпионом «Формулы-1» — один раз в составе «Макларена» и шесть раз в составе «Мерседеса».

В завершившемся сезоне британец занял седьмое место. Чемпионом в четвертый раз подряд стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Ранее были названы лучшие пилоты «Формулы-1» в 2024 году.