В возрасте 63 лет умер чемпион мира по борьбе Попов

В возрасте 63 лет умер бронзовый призер Олимпийских игр 1988 года в Сеуле, заслуженный мастер спорта СССР по классической борьбе Владимир Попов, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы Омской области.

«Владимир Альбертович внес неоценимый вклад в развитие омской школы борьбы, добиваясь высоких достижений на мировой спортивной арене», — отметили в федерации.

Попов является чемпионом мира 1987 года. В 1986 году он выиграл Кубок мира.

10 июля 2025 года стало известно о том, что у 14-летнего подростка во время игры в футбол у московского стадиона «Динамо» оторвался тромб.

Подросток играл на одной из площадок в парке рядом со стадионом, ему резко стало плохо. На место была вызвана скорая помощь, и школьника госпитализировали детскую городскую больницу №13 с признаками клинической смерти. Врачи не смогли его спасти, и через некоторое время он умер.

Ранее итальянский спортсмен умер в возрасте 35 лет на глазах у семьи.