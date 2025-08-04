Многократный чемпион России умер во время триатлона

Многократному чемпиону России по зимнему плаванию Андрею Пуляеву стало плохо на финише водной части триатлона IRONSTAR 113 NIZHNY NOVGOROD. Спасатели передали его бригаде скорой помощи, которой не удалось спасти его жизнь, передает Mash на спорте.

Отмечается, что спортсмен обладал необходимым опытом и подготовкой, ранее принимал участие в соревнованиях по триатлон. Он, как и все участники соревнований, прошел медицинское обследование для допуска к стартам.

27 июля в Нижнем Новгороде на соревнованиях X-WATERS Volga умер московский пловец.

Во время заплыва на три километра спортсмен Дмитрий Ионов почувствовал себя плохо. Он попросил помощи у спасателей, и те доставили его на берег. Когда Дмитрий выходил из воды, он потерял сознание.

Медики осмотрели его на месте и затем перевезли в больницу, однако спасти пловца не удалось.

Ранее в возрасте 63 лет умер чемпион мира по борьбе Попов.