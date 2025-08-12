На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Черчесов: я мог бы возглавить «Спартак» уже лет 10 назад

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов в эфире «Матч Премьер» ответил на вопрос о возможности возглавить «Спартак» на фоне слухов об отставке наставника красно-белых Деяна Станковича, заявив, что мог бы возглавить «Спартак» уже лет 10 назад.

«Я мог бы «Спартак» уже лет 10 назад возглавить. Каждый год. Но если этого до сих пор не случилось, почему должно случиться сейчас? По большому счету, говорю как есть», — сказал Черчесов.

Черчесов возглавил «Ахмат» 6 августа. До этого специалист уже тренировал грозненскую команду, когда клуб носил название «Терек» — с 2011 по 2013 год.

9 августа «Ахмат» обыграл петербургский «Зенит». Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч срезал в свои ворота защитник «Зенита» Ваня Дркушич на 30-й минуте.

После четырех игр РПЛ «Ахмат» набрал три очка и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Зенит» с пятью баллами располагается на восьмой строчке. В следующем матче «Ахмат» сыграет дома против самарских «Крыльев Советов». Встреча состоится 16 августа и начнется в 20:30 по московскому времени.

Ранее суперкомпьютер определил главных фаворитов на победу в РПЛ.

