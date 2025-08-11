Суперкомпьютер определил главных фаворитов на победу в РПЛ

Суперкомпьютер назвал главных претендентов на чемпионство в РПЛ

Суперкомпьютер Opta назвал главным фаворитом на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) московский ЦСКА. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Opta Sports».

По расчетам компьютера, шансы армейского клуба на победу в чемпионате России составляют 25%. На втором месте идет «Локомотив» (24,6%), на третьем — петербургский «Зенит» (21,2%). Действующий чемпион РПЛ «Краснодар» идет на четвертом месте (19,6%), далее расположились московские «Динамо» (3,7%) и «Спартак» (2,9%).

В турнирной таблице РПЛ после четырех туров лидирует «Локомотив», набравший 12 баллов. На втором месте идет «Краснодар» с девятью очками. ЦСКА имеет на балл меньше и занимает четвертую строчку.

Петербургский «Зенит» расположился на восьмой позиции с пятью очками, столько же баллов у «Динамо» (девятое место). «Спартак» — 11-й с четырьмя баллами.

В чемпионате-2024/25 впервые в своей истории чемпионский титул оформил «Краснодар», прервавший шестилетнюю гегемонию санкт-петербургского «Зенита» в год столетия клуба из Северной столицы. Петербургская команда стала второй, а замкнул тройку лучших московский ЦСКА.

