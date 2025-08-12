Российская теннисистка сенсационно выбила финалистку Уимблдона с турнира в США

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в 1/8 турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати, обыграв американку Аманду Анисимову.

Встреча, которая продолжалась 1 час 42 минуты, завершилась в двух партиях со счетом 7:5, 6:4. Калинская выполнила один эйс, сделала пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. В активе Анисимовой пять подач навылет, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем поединке соперником Калинской станет россиянка Екатерина Александрова, которая обыграла молодую австралийку.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

