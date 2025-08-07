Известный американский теннисист призвал вернуть россиянам флаг

Завершивший карьеру американский теннисист, бывшая восьмая ракетка мира Джон Изнер в своих социальных сетях призвал вернуть россиянам национальный флаг.

«Может, российским теннисистам уже вернут их флаг? Это уже становится несколько нелепо», — написал Изнер.

На турнире серии «Мастерс» в Торонто россиянин Андрей Рублев дошел до стадии 1/4 финала, где уступил американцу Тейлору Фрицу со счетом 3:6, 6:7 (4:7). Утром 7 августа в финал вышел Карен Хачанов: он в тяжелейшем матче почти за три часа обыграл представителя Германии Александра Зверева с результатом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4). В решающей встрече Хачанов сразится с Беном Шелтоном из США.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

