Российская теннисистка вышла в 1/8 финала престижного турнира в США

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в 1/8 турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати, обыграв 19-летнюю австралийку Майю Джойнт.

Встреча, которая продолжалась 1 час 19 минут, завершилась в двух партиях со счетом 6:4, 6:3. Александрова выполнила семь эйсов, сделала две двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трех. В активе Джойнт четыре подачи навылет, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В следующем поединке соперником Александровой станет победитель матча между американкой Амандой Анисимовой и россиянкой Анной Калинской.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

