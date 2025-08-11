На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы главные претенденты на победу на US Open — 2025

Хачанов назвал Синнера главным претендентом на победу на US Open — 2025
Mike Frey/Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов считает итальянца Янника Синнера главным фаворитом на победу на предстоящем турнире Большого шлема — US Open. Об этом он рассказал в эфире First&Red.

«Показательным турниром в какой-то степени будет Цинциннати. Потому что и Алькарас, и Синнер снялись с Торонто. Джокович вообще не играет даже в Цинциннати. Наверное, пока Синнер остается», — заявил Хачанов.

На турнире в Цинциннати Хачанов в стартовом для себя матче обыграл Валентина Ройе из Франции — 6:4, 7:6 (8:6). Следующим соперником россиянина станет американец Дженсон Бруксби.

13 июля Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса и стал победителем Уимблдона.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что призовой фонд US Open — 2025 станет самым крупным в истории.

