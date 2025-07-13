Определился победитель Уимблдона в мужском одиночном разряде

Итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий первую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), стал победителем Уимблдона, обыграв испанца Карлоса Алькараса.

Встреча продолжалась 3 часа 6 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее 18-летняя Андреева раскрыла, какие уроки она вынесла по итогам Уимблдона.