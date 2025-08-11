Назван российский клуб, который хочет подписать Кузяева

Грозненский «Ахмат» хочет подписать контракт с российским полузащитником Далером Кузяевым. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Отмечается, что футболиста, который является свободным агентом, хочет видеть в команде лично Станислав Черчесов. Кузяев пытался найти клуб в Европе, но не получилось.

«Гавр» объявил об уходе Кузяева 17 июня.

Кузяев стал игроком «Гавра» 12 июля 2023 года. Полузащитник подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет выступал за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого стал пятикратным чемпионом России. Также вместе с петербургским клубом он завоевал Кубок страны и дважды Суперкубок.

В сезоне-2023/24 чемпионата Франции Кузяев провел 30 матчей, забив два мяча и отдав две результативные передачи. В прошлом сезоне он сыграл в 13 матчах, в которых забил один мяч.

Кузяев получал вызовы в национальную сборную России. За команду он провел 46 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча.

Ранее отец Кузяева отреагировал на интерес со стороны ЦСКА.