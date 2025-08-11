Черчесов: «Ахмат» еще ничего не сделал, чтобы кайфовать

Тренер «Ахмата» Черчесов заявил, что ему не нужно было время на адаптацию

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов признался, что не испытывает эмоций после победы над петербургским «Зенитом» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я же из профессии не уходил. Я вернулся в клуб, где уже работал, где мне все прекрасно знакомо. Мне не нужно было времени на адаптацию. А что касается слова «кайфуете», то мы пока еще ничего не сделали, чтобы кайфовать», — заявил специалист.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч срезал в свои ворота защитник «Зенита» Ваня Дркушич на 30-й минуте.

После четырех игр РПЛ «Ахмат» набрал три очка и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Зенит» с пятью баллами располагается на восьмой строчке. В следующем матче «Ахмат» сыграет дома против самарских «Крыльев Советов». Встреча состоится 16 августа и начнется в 20:30 по московскому времени.

Черчесов возглавил клуб 6 августа. До этого специалист уже тренировал грозненскую команду, когда клуб носил название «Терек» — с 2011 по 2013 год.

Ранее стали известны подробности о потолке зарплат в РПЛ.