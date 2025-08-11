На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Меня любили и уважали»: экс-тренер «Спартака» готов вернуться в клуб

Экс-тренер «Спартака» Рианчо готов вновь возглавить команду
РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что готов вернуться в клуб и сменить на посту его наставника сербского специалиста Деяна Станковича. Его слова приводит Sport24.

«Хотел бы снова возглавить «Спартак»? Я бы не отказался еще раз поработать в России. Там меня всегда любили и уважали. Конечно, я открыт для предложений», — сказал Рианчо.

Испанский специалист исполнял обязанности главного тренера красно-белых осенью 2018 года на протяжении трех недель – после отставки Массимо Карреры и до назначения Олега Кононова.

10 августа появилась информация, что «Спартак» начал поиски замены для Станковича в случае его увольнения.

9 августа «Спартак» на выезде проиграл «Локомотиву». Встреча завершилась со счетом 2:4. Первый мяч в этой игре забил Алексей Батраков на 18-й минуте. На 26-й минуте Кристофер Мартинс счет сравнял, но на 49-й минуте «Локомотив» вышел вперед благодаря голу Дмитрия Воробьева. На 78-й минуте Эсекьель Барко снова сравнял счет, но на 79-й и 86-й минуте вновь забил Батраков.

В активе «Спартака» четыре очка, команда идет на 11-м месте в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее стало известно, кто может стать тренером «Спартака» в случае увольнения Станковича.

