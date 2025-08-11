Украинский футболист, который требует убрать Сафонова, завершает переход в «ПСЖ»

RMC Sport: украинский защитник Забарный прибыл в Париж для перехода в «ПСЖ»

Украинский защитник Илья Забарный прибыл в Париж для завершения перехода во французский «ПСЖ». Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на RMC Sport.

Издание утверждает, что в течение нескольких часов он пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт сроком на пять лет. Сумма перехода составит €63 млн + €3 млн бонусов.

28 июня сообщалось, что «ПСЖ» готов продать Матвея Сафонова ради приобретения Забарного, который отказывается переходить в клуб из-за того, что в его составе играет россиянин.

7 августа появилась информация, что «ПСЖ» пообещал Забарному избавиться от Сафонова.

По итогам прошлого сезона «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, Кубок Франции и Лигу чемпионов.

В финале клубного чемпионата мира парижане крупно уступили английскому «Челси» — 0:3.

На данный момент 22-летний Забарный выступает за английский «Борнмут». В минувшем сезоне он провел 36 матчей и отдал одну голевую передачу.

Ранее Сафонов разозлился на «ПСЖ» из-за сложившейся ситуации.