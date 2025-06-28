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«ПСЖ» готов продать Сафонова ради приобретения украинца

«ПСЖ» хочет заменить Сафонова 18-летним вратарем «Ромы» Марином
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Telegram-канал «Сборная России по футболу»

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов может в скором времени покинуть клуб. Об этом пишет издание Goal.

По информации источника, парижский клуб готов продать российского голкипера ради подписания украинского защитника Ильи Забарного. Футболист отказывается переходить в «ПСЖ» из-за того, что в его составе играет россиянин.

На замену Сафонову «ПСЖ» может купить 18-летнего Ренато Марина из итальянской «Ромы».

Сафонов перебрался во Францию из «Краснодара» прошлым летом за €20 млн. Первый сезон он провел в статусе второго голкипера команды после итальянца Джанлуиджи Доннаруммы, но выиграв конкуренцию у испанца Арнау Тенаса. Россиянин отыграл 10 матчей в Лиге 1, четыре игры в Кубке Франции, включая полуфинал, и два матча в Лиге чемпионов.

При этом «ПСЖ» выиграл все четыре турнира, в которых принял участие: Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. Соглашение Сафонова с парижанами будет действовать еще четыре сезона.

Ранее российский тренер заявил, что Сафонову надо уходить из «ПСЖ».

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Футбол. Чемпионат Франции
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