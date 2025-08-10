Бывший генеральный директор «Спартака» назвал футболиста, который нужен клубу

Первак: я бы вернул Дзюбу в «Спартак» и дал ему закончить карьеру дома

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак выразил мнение, что клубу нужно пригласить Артема Дзюбу и дать ему завершить карьеру в составе красно-белых. Его слова приводит Metaratings.

«Есть футболист самого высокого уровня для российского чемпионата, да еще и воспитанник — Дзюба. Можно было бы дать ему закончить дома свою карьеру. Карьера неплохая: лучший бомбардир за всю историю. Дзюба бы принес огромную пользу — и раздевалка, и все что угодно», — заявил Первак.

9 марта 2025 года Дзюба забил 234-й гол в своей карьере, отправив мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Он опередил по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Дзюба забивал в матчах РПЛ, Кубка России, Суперкубка России, Евро, чемпионата мира, Лиги наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента. 1 июня «Акрон» объявил о продлении контракта с Дзюбой до конца сезона-2025/26.

В матче четвертого тура РПЛ «Акрон» сыграл с махачкалинским «Динамо» вничью — 1:1. На 84-й минуте Дзюба ассистировал Беншимолу.

Ранее комментатор «Матч ТВ» заявил, что 2026 год Дзюба начнет в Медиалиге.