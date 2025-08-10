Российская теннисистка обыграла олимпийскую чемпионку на престижном турнире в США

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати, обыграв во втором круге олимпийскую чемпионку 2020 года Белинду Бенчич из Швейцарии.

Встреча, которая продолжалась 2 часа, завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:0). За это время 28-летняя Кудерметова выполнила шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-поинта из пяти. В активе 28-летней Бенчич одна подача навылет, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-поинта из пяти.

Следующим соперником Кудерметовой станет победительница матча между Кларой Таусон (Дания) и Айлой Томлянович (Австралия).

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани / Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее 18-летняя Мирра Андреева обратилась к психологу из-за поражений.