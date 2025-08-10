«Это кризис»: легенда «Спартака» о поражении от «Локомотива»

Экс-игрок «Спартака» Кечинов: у команды кризис, надо быстрее из него выходить

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов после поражения от столичного «Локомотива» в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) констатировал кризис у красно-белых. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Конечно, это кризис. Надо быстрее из него выходить. Как? Через победы. В ближайшем туре будет матч с «Зенитом». Лучше не придумаешь. Как раз если «Спартак» здесь переломит, преодолеет все и выиграет, пусть не за счет красивой игры, а за счет характера, высокой самоотдачи, это будет самый лучший выход из кризиса», — отметил он.

Встреча завершилась победой «железнодорожников» со счетом 4:2. Первый мяч в этой игре забил Алексей Батраков на 18-й минуте. На 26-й минуте Кристофер Мартинс счет сравнял, но на 49-й минуте «Локомотив» вышел вперед благодаря голу Дмитрия Воробьева. На 78-й минуте Эсекьель Барко снова сравнял счет, но на 79-й и 86-й минуте вновь забил Батраков.

В первом туре «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо», во втором — проиграл калининградской «Балтике», в третьем — разошелся миром с тольяттинским «Акроном». Всего у красно-белых четыре очка. В следующем туре РПЛ красно-белые на домашнем стадионе сыграют с «Зенитом». Матч состоится 16 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

В активе «Спартака» четыре очка, команда идет на 11-м месте в РПЛ.

Ранее «Спартак» повторил клубный антирекорд по пропущенным мячам.