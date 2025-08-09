На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Оставил нас на улице»: бывшая жена футболиста «Спартака» раскритиковала его в соцсетях

Бышая жена футболиста «Спартака» Барко раскритиковала игрока в социальных сетях
Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Бывшая жена футболиста «Спартака» Эсекьеля Барко Мика Ромеро раскритиковала аргентинца в своих социальных сетях.

В июле в СМИ сообщалось о семейных проблемах Барко. Отмечалось, что звезда «Спартака» расстался с супругой, с которой у них есть ребенок.

«Можешь говорить обо мне все, что угодно, но никогда не говори, что я плохая мать! Ты меня достал! Почему ты не говоришь, как выгнал нас из России, не показавшись даже, оставил нас на улице и исчез? Хотел войны? Получай. Я позабочусь о том, чтобы весь мир узнал правду», — написала Ромеро.

В июле сообщалось, что Барко развелся с женой, якобы поставившей ему ультиматум из-за игры в России.

В матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» проиграл «Локомотиву» со счетом 2:4.

Первый мяч в этой игре забил Алексей Батраков на 18-й минуте. На 26-й минуте Кристофер Мартинс счет сравнял, но на 49-й минуте «Локомотив» вышел вперед благодаря голу Дмитрия Воробьева. На 78-й минуте Эсекьель Барко снова сравнял счет, но на 79-й и 86-й минуте дважды забил Батраков. Всего на его счету хет-трик, он вышел в лидеры гонки бомбардиров — у него шесть голов за четыре тура.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

После четырех туров РПЛ «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу, набрав 12 очков из 12 возможных. «Спартак» с четырьмя баллами идем 11-м.

Ранее «Спартак» повторил антирекорд клуба.

