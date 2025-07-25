Футболист высоко оценил российского тренера: «Может работать в топ-клубах Европы»

Бывший защитник венгерского «Ференцвароша» и футболист сборной Боснии Элдар Чивич, в данный момент выступающий в Российской премьер-лиге за калининградскую «Балтику», в комментарии для Legalbet поделился своими воспоминаниями от работы под руководством Станислава Черчесова в клубе из Будапешта.

«Конечно я помню Черчесова! Это легенда! Настоящая легенда «Ференцвароша» и России. Черчесов — отличный тренер и очень хороший человек. Я считаю, что он тренер топ-уровня. На мой взгляд, он мог бы тренировать лучшие клубы Европы. Как я уже говорил: Черчесов — крутой мужик и тренер. Он может работать вообще везде. Он уже добивался успехов в Европе, был тренером сборной России, работал с большими футболистами. Поэтому считаю, что он мог бы тренировать условный «Ювентус», — рассказал Чивич.

Станислав Черчесов дважды приводил «Ференцварош» к победе в национальном чемпионате Венгрии, один раз выиграв с командой из столицы Венгрии Кубок страны. Также он выигрывал чемпионат Польши с варшавской «Легией». Под руководством специалиста сборная России выступила на домашнем чемпионате мира – 2018 и добралась там до четвертьфинала, что стало лучшим российским выступлением на мундиалях в истории. Последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана, проигравшая пять из шести матчей в Лиге наций УЕФА при разности забитых и пропущенных мячей 0-15.

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