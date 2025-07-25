На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Футболист высоко оценил российского тренера: «Может работать в топ-клубах Европы»

Защитник Чивич: Черчесов – настоящая легенда «Ференцвароша»
true
true
true
close
Саид Царнаев/РИА Новости

Бывший защитник венгерского «Ференцвароша» и футболист сборной Боснии Элдар Чивич, в данный момент выступающий в Российской премьер-лиге за калининградскую «Балтику», в комментарии для Legalbet поделился своими воспоминаниями от работы под руководством Станислава Черчесова в клубе из Будапешта.

«Конечно я помню Черчесова! Это легенда! Настоящая легенда «Ференцвароша» и России. Черчесов — отличный тренер и очень хороший человек. Я считаю, что он тренер топ-уровня. На мой взгляд, он мог бы тренировать лучшие клубы Европы. Как я уже говорил: Черчесов — крутой мужик и тренер. Он может работать вообще везде. Он уже добивался успехов в Европе, был тренером сборной России, работал с большими футболистами. Поэтому считаю, что он мог бы тренировать условный «Ювентус», — рассказал Чивич.

Станислав Черчесов дважды приводил «Ференцварош» к победе в национальном чемпионате Венгрии, один раз выиграв с командой из столицы Венгрии Кубок страны. Также он выигрывал чемпионат Польши с варшавской «Легией». Под руководством специалиста сборная России выступила на домашнем чемпионате мира – 2018 и добралась там до четвертьфинала, что стало лучшим российским выступлением на мундиалях в истории. Последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана, проигравшая пять из шести матчей в Лиге наций УЕФА при разности забитых и пропущенных мячей 0-15.

Ранее «Спартаку» предсказали легкую победу над «Балтикой».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами