Лидер «Спартака» развелся с женой, якобы поставившей ему ультиматум из-за игры в России

Журналист Лысенко: игрок «Спартака» Барко развелся с женой еще в феврале

Один из лидеров московского «Спартака» Эсекьель Барко развелся с супругой Микой в феврале 2025 года. Об этом сообщил журналист «Чемпионата.com» Олег Лысенко в своем Telegram-канале.

«Есть нюанс. Маленький, но очень важный: Эсекьель и Мика расстались еще в феврале. Они больше не пара. Информация от серьезного источника в Аргентине. Сегодня мне еще раз ее подтвердили. Не просто так в их аккаунтах не осталось ни одного совместного фото», — написал он.

Так он отреагировал на заявление футбольного агента Тимура Гурцкая, который заявил, что супруга Барко поставила ему ультиматум, согласно которому он должен был вернуться в Латинскую Америку. В противном случае она якобы грозила подать на развод и не дать игроку видеться с дочерью.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Барко провел 27 матчей, забив 12 мячей. Всего футболист, который пополнил состав «Спартака» летом 2024 года, провел 36 матчей во всех турнирах.

В РПЛ «Спартак» занял четвертое место, также красно-белые вылетели из Кубка, в финале Пути регионов проиграв дома «Ростову». Несмотря на серию неудачных матчей, клуб продлил контракт с главным тренером Деяном Станковичем.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. «Спартак» в первом туре сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится в Москве 19 числа, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Ранее были названы игроки, которых нельзя продавать «Спартаку».