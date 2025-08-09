ЦСКА разгромил «Рубин» в матче РПЛ

ЦСКА разгромил «Рубин» в четвертом туре РПЛ со счетом 5:1

Московский ЦСКА разгромил казанский «Рубин» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 5:1.

Уже на 7-й минуте первый мяч забил Кирилл Глебов. На 29-й отличился Данил Круговой, а на 33-й — Игорь Дивеев. На 40-й минуте в составе казанцев забил Мирлинд Даку, а на 44-й — Глебов оформил дубль. Окончательный результат установил Тамерлан Мусаев на 56-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

После четырех туров РПЛ ЦСКА набрал восемь очков и временно занимает вторую строчку в таблице. «Рубин» с семью баллами располагается на пятой строчке.

В следующем матче ЦСКА сразится в гостевом дерби с «Динамо». Встреча состоится 17 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«Рубин» сыграет на своем поле с «Ростовом». Встреча состоится также 17 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:45 по московскому времени.

