Хет-трик Батракова помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в результативном матче РПЛ

Московский «Локомотив» обыграл столичный «Спартак» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 4:2.

Первый мяч в этой игре забил Алексей Батраков на 18-й минуте. На 26-й минуте Кристофер Мартинс счет сравнял, но на 49-й минуте «Локомотив» вышел вперед благодаря голу Дмитрия Воробьева. На 78-й минуте Эсекьель Барко снова сравнял счет, но на 79-й и 86-й минуте дважды забил Батраков. Всего на его счету хет-трик, он вышел в лидеры гонки бомбардиров — у него шесть голов за четыре тура.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

После четырех туров РПЛ «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу, набрав 12 очков из 12 возможных. «Спартак» с четырьмя баллами идем 11-м.

В следующем матче «Локомотив» сыграет в Калининграде против «Балтики». Встреча состоится 16 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

«Спартак» на своем стадионе примет петербургский «Зенит». Встреча состоится также 16 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:35 по московскому времени.

