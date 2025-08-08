Защитник ЦСКА рассказал о планах стать лучшим бомбардиром клуба

Футболист московского ЦСКА Данил Круговой в интервью Legalbet заявил, что не намерен бороться за звание лучшего бомбардира клуба в нынешнем сезоне.

В матче второго тура РПЛ Круговой оформил дубль в ворота «Ахмата».

«Я доволен своей формой. Старт сезона у меня получился неплохим. Но у меня нет задачи стать лучшим бомбардиром ЦСКА. Самое главное для меня — это продолжать приносить пользу команде», — сказал Круговой.

3 августа ЦСКА сыграл вничью с петербургским «Зенитом». Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1. На 33-й минуте встречи счет открыл игрок ЦСКА Алеррандро. На 77-й минуте Александр Соболев сравнял счет, реализовав пенальти.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» идет на пятом месте, набрав пять очков. ЦСКА отстает от «Зенита» лишь по дополнительным показателям. В следующем туре ЦСКА сыграет с казанским «Рубином», а «Зенит» встретится с грозненским «Ахматом».

Ранее легендарный тренер объяснил, чем бы закончился трансфер лидера ЦСКА в «Спартак».