Раскаяние и три рекорда: россияне проявили себя на ЧМ по водным видам спорта

Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете на ЧМ в Сингапуре

Российские спортсмены впервые за шесть лет попали на чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре и завоевали шесть золотых медалей, установили три мировых рекорда, а также одержали первую в своей истории победу в мужской эстафете комплексом 4х100 м. Кроме того, сборная России заняла четвертое место в медальном зачете. «Газета.Ru» рассказывает, как россияне смогли покорить мир после долгой изоляции.

Российские спортсмены выступили на чемпионате мира по водным видам спорта впервые с 2019 года. Так вышло, что мировой форум — 2021 был перенесен из-за пандемии коронавируса, а все последующие ЧМ россиянам пришлось пропустить из-за отстранения.

Спустя долгие шесть лет отечественная сборная наконец пробилась на крупный международный старт и с ходу заняла четвертое место в медальном зачете.

Отсутствие флага и гимна, нехватка опыта у многих молодых спортсменов, недостаток авторитета перед международными судьями, проникший в сборную вирус —

ничто не помешало россиянам завоевать 18 медалей — шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых.

Победителем медального зачета стал Китай (15 золотых, 12 серебряных, 10 бронзовых), на втором месте — Австралия (13-7-8), а на третьем — США (10-11-11).

Россиянин Мальцев — главная звезда чемпионата мира

30-летний синхронист Александр Мальцев лично завоевал половину золотых медалей сборной России — три.

Это выглядит настоящим подвигом, учитывая, что в синхронном плавании такая долгая изоляция особенно губительна.

«Что такое 4 года без международных стартов для синхронного плавания? Катастрофа,

— говорил Мальцев в интервью Sports.ru. — В нашем виде спорта важно быть на виду, на слуху, чтобы судьи тебя видели. А тут еще правила изменились. И самое сложное, что мы не могли получить обратную связь: что правильно, а что неправильно. Ехали сюда, вообще не понимая, как нас будут оценивать. Это нервировало».

По итогу Мальцев завоевал три золотых медали — в технической и произвольной программе в индивидуальных соревнованиях, а также в технической программе микст-дуэтов в паре с Майей Гурбанбердиевой. Кроме того, синхронист взял серебро за произвольную программу в дуэтах с Олесей Платоновой, уступив победителям всего 0,4 балла.

Как вишенка на торте, World Aquatics официально признала россиянина главной звездой турнира синхронистов.

Три рекорда

Оставшиеся три золота сборной России принесли пловцы — и сделали это в феерическом стиле.

25-летний капитан команды Климент Колесников выиграл новую олимпийскую дистанцию — 50 м на спине, побив рекорд чемпионатов мира, который держался 16 лет!

Колесников проплыл дистанцию за 23,68 секунды, в то время как предыдущее достижение, принадлежавшее британцу Лиаму Тэнкоку, равнялось 24,04.

«Нельзя было без медали заканчивать чемпионат мира, я бы не простил себе», — заявил россиянин.

Чемпион мира из ЮАР Питер Кетце сильно впечатлился рекордом Колесникова и заявил, что рад возвращению россиян на чемпионат мира.

«Мне кажется, Климент Колесников очень долго ждал возможности выступить на высшем уровне. Не очень понимаю, насколько правильно и в принципе целесообразно наказывать спортсменов за то, на что они не могут повлиять», — заявил Кетце «Чемпионату».

Настоящую феерию произвела первая в истории победа сборной России в мужской комбинированной эстафете 4×100 м, в которой участвовали тот же Климент Колесников, Кирилл Пригода, Мирон Лифинцев и Павел Самусенко.

Российские пловцы не просто уверенно выиграли дистанцию, а установили новый рекорд мира — 3.26,93, перебив предыдущее достижение сборной США — 3.27,20.

close Tingshu Wang/Reuters

Еще одно золото сборной России с мировым рекордом было добыто в смешанной комбинированной эстафете, где вместе с мужчинами (Лифинцевым и Пригодой) выступали девушки — Дарья Клепикова и Дарья Трофимова.

Россияне проплыли дистанцию за 3 минуты 37,97 секунды, побив рекорд американцев, который держался с 2017 года.

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Преграды на пути к медалям

Стоит отметить и всех российских спортсменов, которые завоевали серебро и бронзу, чем внесли большой вклад в четвертое место России в медальном зачете.

Так, пловчиха Евгения Чикунова завоевала серебро на 200 м брассом несмотря на то, что в предыдущие дни боролась с тяжелой формой ротавируса, поразившего сборную.

«Было все самое худшее, что можно представить. Два дня — ноль улучшений. Последние 50 метров я просто внутренне плакала и просила у себя сил закончить этот заплыв», — признавалась Чикунова.

Пловец Кирилл Пригода взял серебряную медаль на 50 м брассом спустя всего сутки после того, как его дисквалифицировали с заплыва на 100 м брассом за нарушение техники. Спортсмен извинялся за свой просчет перед журналистами.

«Это позор, если честно. Даже стыдно что-то говорить», — отмечал тогда Пригода.

К счастью, пловцу хватило психологической устойчивости, чтобы быстро прийти в себя и завоевать личное серебро, а затем еще и помочь сборной преуспеть в двух эстафетах.

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Также в плавании взяли серебро Павел Самусенко (50 м на спине) и сборная России — в смешанной эстафете 4x100 м вольным стилем (Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова).

Если говорить о других видах спорта, то серебряные медали завоевали россияне в акробатике в синхронном плавании и прыгуны в воду Никита Шлейхер и Руслан Терновой, которые участвовали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Бронза чемпионата мира досталась синхронисткам Майе Дорошко и Татьяне Гайдай (техническая и произвольная программа дуэтов в синхронном плавании), прыгунам в воду Александру Бондарю и Анне Конаныхиной, а также пловцу Илье Бородину (400 м комплексом).

Все эти достижения помогли России завоевать 18 медалей на своем первом чемпионате мира с 2019 года — а это дорогого стоит.