Экс-тренер «Спартака» объяснил, как использовать Глушенкова

Тренер Гладилин заявил, что Глушенков может быть в любом месте в атаке «Зенита»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова можно использовать на любой позиции в атакующей зоне.

«Глушенков — играющий человек, какого-то определенного места на поле у него нет, так что его можно использовать на разных позициях в атаке. В средней линии его можно использовать с Венделом, как это было в прошлом сезоне, например. В целом, Максим может занимать любое место в атакующей линии в центре, никаких ограничений здесь нет», — заявил Гладилин.

После матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) отец Глушенкова Александр заявил, что после замены сына в перерыве игра команды не поменялась. Также он допустил, что футболист задумается об уходе из клуба, если подобные перестановки будут продолжаться.

«Зенит» в год столетнего юбилея не сумел завоевать ни одного трофея. Команда, которая до этого шесть раз подряд выиграла чемпионат России, стала второй в турнирной таблице РПЛ, уступив «Краснодару», а также вылетела на стадии финала Пути РПЛ Кубка России, проиграв ЦСКА.

Ранее легенда сборной СССР раскритиковал соперников сборной России.