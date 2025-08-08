На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дзюба попал в состав «Акрона» на матч РПЛ с «Динамо»

«Динамо» из Махачкалы и «Акрон» объявили составы на матч четвертого тура РПЛ
ФК «Акрон» Тольятти

Махачкалинское «Динамо» и тольяттинский «Акрон» назвали стартовые составы на матч четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо» Мх: Т. Магомедов, Табидзе, Пальцев, Аззи, Алибеков, Джавад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Агаларов, Сердеров.

«Акрон»: Гудиев, Бокоев, Фернандес, Неделчяру, Пестряков, Савичев, Джурасович, Лончар, Джаковац, Болдырев, Дзюба.

Поединок состоится на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Ранэль Зияков.

В турнирной таблице национального первенства после трех туров махачкалинский клуб расположился на девятом месте, набрав четыре очка. «Акрон» идет на шестой позиции, имея в активе на балл больше.

В пятом туре РПЛ «Динамо» на выезде сыграет с «Пари Нижним Новгородом» 18 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Акрон» на день раньше примет «Оренбург», начало матча — 13:30 мск.

Ранее удаления игроков «Спартака» связали с нервозностью тренерского штаба.

Футбол. Чемпионат России
