Удаления игроков «Спартака» связали с нервозностью тренерского штаба

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев связал удаления игроков столичного клуба с состоянием тренерского штаба красно-белых. Его слова приводит РИА Новости.

«Эти удаления не случайны, нервные и порой бездумные действия футболистов идут от нервозности тренерского состава «Спартака». Команду надо успокоить, а сделать это может только тренер. А то, что Станкович в футболе понимает, у меня сомнений нет», — подчеркнул он.

В трех матчах нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) игроки заработали три удаления.

3 августа «Спартак» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном». Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, завершилась с результатом 1:1. Первый гол в этой встрече оформил игрок красно-белых Пабло Солари в компенсированное ко второму тайму время. Равенство на табло через две минуты установил Артем Дзюба, реализовавший пенальти.

После трех туров «Спартак» занимает 11 место в Российской премьер-лиге, набрав четыре очка. Следующий поединок в РПЛ красно-белые проведут 9 августа против московского «Локомотива» на выезде. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

