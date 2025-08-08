Легендарный тренер объяснил, чем бы закончился трансфер лидера ЦСКА в «Спартак»

Тренер Непомнящий заявил, что не удивился бы трансферу Дивеева в «Спартак»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий в интервью Legalbet заявил, что переход защитника Игоря Дивеева из ЦСКА в «Спартак» стал бы значимым событием в российском футболе.

«Конечно, такой переход создаст много шума. Ну, много у нас уже таких примеров. Понятно, что будет много большого шума. В жизни все бывает. Таких переходов в истории футбола очень много было», — заявил Непомнящий.

Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. За это время он провел 188 матчей, забил 18 мячей и отдал пять результативных передач. Контракт Дивеева с армейским клубом действует до 30 июня 2028 года.

3 августа «Спартак» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном». Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, завершилась с результатом 1:1. После трех туров «Спартак» занимает 11 место в Российской премьер-лиге, набрав четыре очка. Следующий поединок в РПЛ красно-белые проведут 9 августа против московского «Локомотива» на выезде. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

