Требовавший избавиться от Сафонова футболист переходит в «ПСЖ»

ФК «Динамо Киев»

Защитник сборной Украины Илья Забарный перейдет во французский «ПСЖ». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (Ранее Twitter).

Известно, что сумма трансфера составит € 67 млн. 22-летний украинец пройдет медосмотр перед матчем Суперкубка УЕФА 13 августа.

28 июня сообщалось, что «ПСЖ» готов продать Матвея Сафонова ради приобретения Забарного, который отказывается переходить в клуб из-за того, что в его составе играет россиянин.

7 августа появилась информация, что «ПСЖ» пообещал Забарному избавиться от Сафонова.

По итогам прошлого сезона «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, Кубок Франции и Лигу чемпионов.

В финале клубного чемпионата мира парижане крупно уступили английскому «Челси» — 0:3.

На данный момент 22-летний Забарный выступает за английский «Борнмут». В минувшем сезоне он провел 36 матчей и отдал одну голевую передачу.

Ранее Сафонов рассказал, доволен ли он первым сезоном в «ПСЖ».

Футбол. Чемпионат Франции
