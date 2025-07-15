Сафонов рассказал, доволен ли он первым сезоном в «ПСЖ»

Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов заявил в своем Telegram-канале, что доволен первым сезоном в клубе.

«Это был отличный первый сезон в Европе. Конечно, хочется получать больше игрового времени — и это как раз то, на что я сам могу влиять своей работой», — написал Сафонов.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика итальянца Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотят купить у английского «Борнмута», отказывается переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, в связи с чем Сафонов может быть продан.

В решающем матче клубного чемпионата мира лондонский «Челси» разгромил «ПСЖ» со счетом 3:0. Сафонов на турнире ни разу не вышел на поле.

Все три мяча были забиты в первой половине встречи. На 22-й и 30-й минутах дубль оформил Коул Палмер, еще один гол на счету Жоао Педро на 43-й минуте. На 85-й минуте полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш получил красную карточку.

Ранее Сафонов высказался о поражении в финале клубного чемпионата мира.