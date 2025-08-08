Духи Хабиба сняли с производства

Духи бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова сняли с производства из-за нулевого спроса. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Отмечается, что интенсивный восточный аромат с древесными нотами пачули и кедра, смешанный с яркими пряными нотами мускатного ореха и кориандра был популярен у фанатов около трех лет, но в 2023 году продажи серьезно упали. Продавцы продолжают торговать остатками, но перестали закупать новые партии.

Последний бой Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

31 января Конор Макгрегор вызвал на бой Хабиба. В октябре 2018 года Хабиб одолел Макгрегора на турнире UFC 229. Бой завершился в четвертом раунде.

Ранее сообщалось, что счета Хабиба Нурмагомедова могут вновь заблокировать.