Счета Хабиба Нурмагомедова могут вновь заблокировать

Счета экс-бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова могут вновь заблокировать из-за долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщает Mash.

Долг Хабиба перед ФНС составляет 1,8 млн рублей.

В апреле 2024 года счета Хабиба уже блокировали, тогда он задолжал 302 млн рублей. Позже спортсмен закрыл налоговый долг и арест сняли. Затем еще счета были заблокированы за непредоставление в срок декларации о доходах. Теперь счета Хабиба могут быть заблокированы в третий раз.

Последний бой Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

31 января Конор Макгрегор вызвал на бой Хабиба. В октябре 2018 года Хабиб одолел Макгрегора на турнире UFC 229. Бой завершился в четвертом раунде.

Ранее американский боец UFC рассказал, когда он перестанет смеяться над Хабибом.