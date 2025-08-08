Гол биатлониста Бё помог норвежскому футбольному клубу не проиграть в чемпионате

Бё отличился в дебютном матче и спас футбольный клуб «Вингер» от поражения

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Йоханнес Бё забил гол в дебютном матче за футбольный клуб «Вингер».

7 августа коллектив, выступающий в шестом дивизионе Норвегии, сыграл вничью с «Кьельмирой» — 2:2. По ходу матча «Вингер» уступал со счетом 0:2.

32-летний Бё вышел на замену и забил гол на 70-й минуте.

23 марта Братья Бё провели последнюю гонку в карьере.

18 января Йоханнес Бё объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона. Вслед за братом, о завершении карьеры объявил и Тарьей — 24 января.

За свою карьеру 31-летний Йоханнес Бё стал пятикратным олимпийским чемпионом, дважды он выигрывал серебро Олимпиад, еще два раза он завоевывал бронзу Игр. На чемпионатах мира Бё 20 раз поднимался на высшую ступень пьедестала, 12 раз ему давалось выиграть серебро, еще пять раз он выигрывал бронзовые награды. Еще пять раз Бё становился чемпионом мира среди юниоров. Пять раз Бё становился обладателем Кубка мира.

