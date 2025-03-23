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Братья Бё провели последнюю гонку в карьере

Йоханнес и Тарьей Бё провели последнюю гонку в карьере
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NTB/Reuters

Норвежские биатлонисты Йоханнес Бё и Тарьей Бё провели последнюю гонку в своих карьерах. Об этом сообщает «Советский спорт».

23 марта состоялись заключительные старты сезона-2024/25 в норвежском Холменколлене. В последней гонке с общего старта в карьере Йоханнес стал седьмым, а Тарьей финишировал 23-м.

18 января Йоханнес Бё объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона. Вслед за братом, о завершении карьеры объявил и Тарьей — 24 января.

За свою карьеру 31-летний Йоханнес Бё стал пятикратным олимпийским чемпионом, дважды он выигрывал серебро Олимпиад, еще два раза он завоевывал бронзу Игр. На чемпионатах мира Бё 20 раз поднимался на высшую ступень пьедестала, 12 раз ему давалось выиграть серебро, еще пять раз он выигрывал бронзовые награды. Еще пять раз Бё становился чемпионом мира среди юниоров. Пять раз Бё становился обладателем Кубка мира.

36-летний Тарьей Бё по три раза выигрывал золото Олимпийских игр и становился призером, 12 раз побеждал на чемпионатах мира, а также выиграл общий зачет Кубка мира в сезоне-2010/2011.

Ранее в Норвегии назвали необходимым отстранение российских биатлонистов.

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