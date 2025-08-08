Хачанов проиграл в драматичном финале престижного турнира в Канаде

Хачанов в трехчасовом матче проиграл Шелтону в финале «Мастерса» в Торонто

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл в финале турнира серии «Мастерс» в Торонто.

Соперникам Хачанов был американец Бен Шелтон. Встреча, которая длилась 2 часа 48 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7).

За это время Хачанов сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один из шести брейк-пойнтов. На счету Шелтона 16 подач навылет, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Хачанову 29 лет, он имеет в своем активе восемь титулов ATP. Его лучшими результатами на турнирах Большого шлема являются полуфиналы Australian Open (2023) и US Open (2022). Он пропустил летние Олимпийские игры — 2024 в Париже, хотя Международный олимпийский комитет одобрил его кандидатуру для участия.

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые состоялись в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде, проиграв в финале турнира немецкому теннисисту Александру Звереву.

Ранее появилась информация, что Новак Джокович станет инвестором футбольного клуба из Франции.