Джокович станет инвестором футбольного клуба из Франции

Сербский теннисист Новак Джокович станет одним из инвесторов французского футбольного клуба «Ле Ман». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Утверждается, что 38-летний теннисист входит в состав инвестиционного фонда Outfield, который планирует вложить $80 млн в развитие команды. Помимо Джоковича, к проекту присоединятся известные пилоты «Формулы-1» Фелипе Масса и Кевин Магнуссен.

В прошедшем сезоне «Ле Ман» вышел из третьего дивизиона (Лига 3) во второй (Лига 2). Из-за проблем с финансированием «Ле Ман» лишался профессионального статуса в 2013 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее Джокович ответил на вопрос о завершении карьеры.