Россиянин Хачанов сражается за титул с мощным американцем. LIVE

Теннис. Торонто. Финал. Карен Хачанов — Бен Шелтон. ОНЛАЙН
Российский теннисист Карен Хачанов играет с американцем Беном Шелтоном в финале «Мастерса» в Торонто. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
3:57

Развел Хачанов Шелтона и мяч по углам. 30:0.

3:57

В аут Шелтон пробил. 15:0.

3:56

Взял Шелтон гейм на своей подаче. 1:1.

3:55

Двойная ошибка. 40:15.

3:55

Эйс. 40:0.

3:55

Хачанов принял подачу в аут. 30:0.

3:54

Шелтон взял розыгрыш на своей подаче. 15:0.

3:53

А теперь к сетке вышел Шелтон, но попал он в аут. 1:0 в пользу Хачанова.

3:52

У сетки закрывает Хачанов Шелтона. 40:0.

3:52

30:0.

3:51

Хачанов начинает второй сет с удачного розыгрыша на своей подаче. 15:0.

3:47

Берет сет Хачанов, попав у сетки в пустой корт. 7:6.

3:46

Сетбол заработал Хачанов.

3:45

Вколотил мяч в корт Хачанов, завершив длинный розыгрыш. 5:5.

3:44

А теперь сетка играет за Хачанова. 5:4.

3:44

5:3.

3:43

Подставил Карен ракетку под мяч и попал в аут. Шелтон повел со счетом 4:3.

3:42

Здорово пробил Шелтон в заднюю линию и сравнял счет на тай-брейке — 3:3.

3:41

Добежал Хачанов до укороченного мяча, но пробил в сетку. 3:2.

3:41

Сетка за Хачанова сыграла. 3:1.

3:40

В аут Шелтон бьет. Хачанов ведет со счетом 2:1.

3:39

Не добежал Хачанов до укороченного мяча. 1:1.

3:38

Хачанов взял подачу Шелтона и повел со счетом 1:0 на тай-брейке.

3:37

Берет сет Хачанов. Шелтон в сетку ударил. Нас ждет тай-брейк.

3:36

У сетки здорово играет Хачанов. Больше.

3:35

Но в аут бьет Шелтон, завершая длинный розыгрыш. Ровно.

3:35

Еще один сетбол у Шелтона. Надо собраться Карену.

3:34

Ошибся Шелтон, и Хачанов вколотил мяч в пустой корт. 40:40.

3:34

В сетку принял подачу Шелтон. 30:40.

3:33

Заработал Шелтон два сетбола. 15:40.

3:32

Ошибается Хачанов и разводит руками. 15:30.

3:32

А теперь Хачанов здорово бьет в угол. 15:15.

3:31

Ошибается Хачанов и бьет в аут. 0:15.

3:29

Но работает подача Шелтона. Повел он в сете со счетом 6:5. Впереди подача Хачанова.

3:28

Ошибается Шелтон, не попав в линию. 40:30.

3:28

И еще эйс. 40:15.

3:28

Эйс. 30:15.

3:27

15:15.

3:26

Укорачивает Шелтон и выигрывает розыгрыш. 15:0.

3:26

Дважды Шелтон попал в трос, а потом Хачанов попал в аут. 5:5.

3:25

Хачанов хотел уложить мяч в линию, но попал в аут. 30:40.

3:24

Здорово Шелтон у сетки сыграл, вколотив мяч в корт. 30:30.

3:24

Сорвал удар Шелтон. 30:15.

3:23

А теперь в аут бьет Шелтон. 15:15.

3:22

Длинный розыгрыш закончился ударом Хачанова в сетку. 0:15.

3:20

И просто вколотил Шелтон мяч в корт. 5:4.

3:20

Эйс. 40:0.

3:19

В сетку принял подачу Хачанов. 30:0.

3:19

Шелтон мощным ударом выиграл розыгрыш 15:0.

3:18

Взял гейм Хачанов. Со счетом 5:3 впереди россиянин.

3:17

И опять в сетку мяч направил Шелтон. Больше.

3:17

Сетка за Хачанова играет. 40:40.

3:16

В линию не смог попасть Хачанов. Обидно. 30:40.

3:14

Шелтон успел к укороченному, вернул мяч в корт, а затем Хачанов пробил в аут. 30:30.

3:14

В угол корта попал Хачанов. 30:15.

3:13

А теперь в аут бьет Хачанов. 15:15.

3:12

Длинный розыгрыш завершился очередным срывом удара от Шелтона. 15:0.

3:10

В сетку укоротил Шелтон. Хачанов повел в сете с брейком. 4:3.

3:09

Срыв удара от Шелтона. Меньше.

3:09

Ровно.

3:08

И в аут бьет Шелтон. Меньше на подаче американца.

3:07

Как здорово Хачанов пробил в угол корта, не оставив шансов Шелтону. 40:40.

3:06

Сорвал удар Шелтон. 40:30.

3:06

Здорово Шелтон укоротил. Хачанов не успел к мячу. 40:15.

3:05

Не перевалился мяч через трос после удара Хачанова. 30:15.

3:05

В сетку принял подачу Хачанов. 15:15.

3:04

Двойная ошибка на подаче Шелтона. 0:15.

3:04

А теперь Шелтон в сетку принял подачу. 3:3.

3:03

Эйс. 40:0.

3:03

Еще один аут от Шелтона. 30:0.

3:02

Красивый розыгрыш Шелтон завершает ударом в аут. 15:0.

3:00

В очередной раз сорвал удар Хачанов. Шелтон повел в сете со счетом 3:2.

2:59

В открытый корт не попал Шелтон. 40:15.

2:59

И еще раз Хачанов в аут принял. 40:0.

2:58

30:0.

2:57

В аут принял Хачанов подачу. 15:0.

2:57

Шелтон не смог попасть в линию и проиграл гейм. 2:2.

2:56

Сетка играет за Хачанова. 40:15.

2:56

А вот теперь в аут бьет Хачанов. 30:15.

2:55

Опять затяжной розыгрыш заканчивается аутом от Шелтона. 30:0.

2:53

Пытался Шелтон укоротить, но в аут он попал. 15:0.

2:52

В сетку принял подачу Хачанов и уступил в гейме. 2:1.

2:52

Не смог Хачанов принять подачу. 40:15.

2:51

30:15.

2:51

И опять Хачанов сорвал удар. 15:15.

2:50

Двойную ошибку Шелтон допустил. 0:15.

2:49

Эйс от Хачанова. 1:1.

2:49

Точно в угол кладет мяч Карен. 40:15.

2:48

Длинный розыгрыш заканчивается ударом Шелтона в аут. 30:15.

2:47

В аут Шелтон принял падачу Хачанова. 15:15.

2:47

Срезается мяч с ракетки Хачанова. 0:15.

2:46

И второй эйс. 1:0 впереди Шелтон!

2:46

А вот и первый эйс. 40:0.

2:45

И опять по линии Шелтон играет. 30:0.

2:45

В угол укладывает мяч Шелтон. 15:0.

2:44

Матч начался. Шелтон подает.

2:36

Теннисисты уже на корте!

02:30

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня Карен Хачанов (16-я ракетка мира) сыграет в финале «Мастерса» в Торонто с американцем Беном Шелтоном, который занимает седьмое место в мировом рейтинге. Матч поставлен вторым запуском на центральном корте после парного финала.

Реклама ... Рекламодатель: ООО «Тор-Медиа», ИНН 5009059640
Erid: 2RanymizMpM
Реклама ... Рекламодатель: ООО «Тор-Медиа». ИНН 5009059640
Erid: 2RanymRh4Hw
