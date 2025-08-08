Россиянин Хачанов сражается за титул с мощным американцем. LIVE

Российский теннисист Карен Хачанов играет с американцем Беном Шелтоном в финале «Мастерса» в Торонто. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
3:57
Развел Хачанов Шелтона и мяч по углам. 30:0.
3:57
В аут Шелтон пробил. 15:0.
3:56
Взял Шелтон гейм на своей подаче. 1:1.
3:55
Двойная ошибка. 40:15.
3:55
Эйс. 40:0.
3:55
Хачанов принял подачу в аут. 30:0.
3:54
Шелтон взял розыгрыш на своей подаче. 15:0.
3:53
А теперь к сетке вышел Шелтон, но попал он в аут. 1:0 в пользу Хачанова.
3:52
У сетки закрывает Хачанов Шелтона. 40:0.
3:52
30:0.
3:51
Хачанов начинает второй сет с удачного розыгрыша на своей подаче. 15:0.
3:47
Берет сет Хачанов, попав у сетки в пустой корт. 7:6.
3:46
Сетбол заработал Хачанов.
3:45
Вколотил мяч в корт Хачанов, завершив длинный розыгрыш. 5:5.
3:44
А теперь сетка играет за Хачанова. 5:4.
3:44
5:3.
3:43
Подставил Карен ракетку под мяч и попал в аут. Шелтон повел со счетом 4:3.
3:42
Здорово пробил Шелтон в заднюю линию и сравнял счет на тай-брейке — 3:3.
3:41
Добежал Хачанов до укороченного мяча, но пробил в сетку. 3:2.
3:41
Сетка за Хачанова сыграла. 3:1.
3:40
В аут Шелтон бьет. Хачанов ведет со счетом 2:1.
3:39
Не добежал Хачанов до укороченного мяча. 1:1.
3:38
Хачанов взял подачу Шелтона и повел со счетом 1:0 на тай-брейке.
3:37
Берет сет Хачанов. Шелтон в сетку ударил. Нас ждет тай-брейк.
3:36
У сетки здорово играет Хачанов. Больше.
3:35
Но в аут бьет Шелтон, завершая длинный розыгрыш. Ровно.
3:35
Еще один сетбол у Шелтона. Надо собраться Карену.
3:34
Ошибся Шелтон, и Хачанов вколотил мяч в пустой корт. 40:40.
3:34
В сетку принял подачу Шелтон. 30:40.
3:33
Заработал Шелтон два сетбола. 15:40.
3:32
Ошибается Хачанов и разводит руками. 15:30.
3:32
А теперь Хачанов здорово бьет в угол. 15:15.
3:31
Ошибается Хачанов и бьет в аут. 0:15.
3:29
Но работает подача Шелтона. Повел он в сете со счетом 6:5. Впереди подача Хачанова.
3:28
Ошибается Шелтон, не попав в линию. 40:30.
3:28
И еще эйс. 40:15.
3:28
Эйс. 30:15.
3:27
15:15.
3:26
Укорачивает Шелтон и выигрывает розыгрыш. 15:0.
3:26
Дважды Шелтон попал в трос, а потом Хачанов попал в аут. 5:5.
3:25
Хачанов хотел уложить мяч в линию, но попал в аут. 30:40.
3:24
Здорово Шелтон у сетки сыграл, вколотив мяч в корт. 30:30.
3:24
Сорвал удар Шелтон. 30:15.
3:23
А теперь в аут бьет Шелтон. 15:15.
3:22
Длинный розыгрыш закончился ударом Хачанова в сетку. 0:15.
3:20
И просто вколотил Шелтон мяч в корт. 5:4.
3:20
Эйс. 40:0.
3:19
В сетку принял подачу Хачанов. 30:0.
3:19
Шелтон мощным ударом выиграл розыгрыш 15:0.
3:18
Взял гейм Хачанов. Со счетом 5:3 впереди россиянин.
3:17
И опять в сетку мяч направил Шелтон. Больше.
3:17
Сетка за Хачанова играет. 40:40.
3:16
В линию не смог попасть Хачанов. Обидно. 30:40.
3:14
Шелтон успел к укороченному, вернул мяч в корт, а затем Хачанов пробил в аут. 30:30.
3:14
В угол корта попал Хачанов. 30:15.
3:13
А теперь в аут бьет Хачанов. 15:15.
3:12
Длинный розыгрыш завершился очередным срывом удара от Шелтона. 15:0.
3:10
В сетку укоротил Шелтон. Хачанов повел в сете с брейком. 4:3.
3:09
Срыв удара от Шелтона. Меньше.
3:09
Ровно.
3:08
И в аут бьет Шелтон. Меньше на подаче американца.
3:07
Как здорово Хачанов пробил в угол корта, не оставив шансов Шелтону. 40:40.
3:06
Сорвал удар Шелтон. 40:30.
3:06
Здорово Шелтон укоротил. Хачанов не успел к мячу. 40:15.
3:05
Не перевалился мяч через трос после удара Хачанова. 30:15.
3:05
В сетку принял подачу Хачанов. 15:15.
3:04
Двойная ошибка на подаче Шелтона. 0:15.
3:04
А теперь Шелтон в сетку принял подачу. 3:3.
3:03
Эйс. 40:0.
3:03
Еще один аут от Шелтона. 30:0.
3:02
Красивый розыгрыш Шелтон завершает ударом в аут. 15:0.
3:00
В очередной раз сорвал удар Хачанов. Шелтон повел в сете со счетом 3:2.
2:59
В открытый корт не попал Шелтон. 40:15.
2:59
И еще раз Хачанов в аут принял. 40:0.
2:58
30:0.
2:57
В аут принял Хачанов подачу. 15:0.
2:57
Шелтон не смог попасть в линию и проиграл гейм. 2:2.
2:56
Сетка играет за Хачанова. 40:15.
2:56
А вот теперь в аут бьет Хачанов. 30:15.
2:55
Опять затяжной розыгрыш заканчивается аутом от Шелтона. 30:0.
2:53
Пытался Шелтон укоротить, но в аут он попал. 15:0.
2:52
В сетку принял подачу Хачанов и уступил в гейме. 2:1.
2:52
Не смог Хачанов принять подачу. 40:15.
2:51
30:15.
2:51
И опять Хачанов сорвал удар. 15:15.
2:50
Двойную ошибку Шелтон допустил. 0:15.
2:49
Эйс от Хачанова. 1:1.
2:49
Точно в угол кладет мяч Карен. 40:15.
2:48
Длинный розыгрыш заканчивается ударом Шелтона в аут. 30:15.
2:47
В аут Шелтон принял падачу Хачанова. 15:15.
2:47
Срезается мяч с ракетки Хачанова. 0:15.
2:46
И второй эйс. 1:0 впереди Шелтон!
2:46
А вот и первый эйс. 40:0.
2:45
И опять по линии Шелтон играет. 30:0.
2:45
В угол укладывает мяч Шелтон. 15:0.
2:44
Матч начался. Шелтон подает.
2:36
Теннисисты уже на корте!
02:30
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня Карен Хачанов (16-я ракетка мира) сыграет в финале «Мастерса» в Торонто с американцем Беном Шелтоном, который занимает седьмое место в мировом рейтинге. Матч поставлен вторым запуском на центральном корте после парного финала.