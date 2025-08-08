На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Самый дорогой хоккеист должен погореть»: раскрыта причина скандального трансфера Ткачева

Камил Гаджиев заявил, что «Авангард» пожалеет об уходе хоккеиста Ткачева
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Бывший заместитель генерального директора клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» Камил Гаджиев назвал самым ярким трансфером лета переход нападающего Владимира Ткачева из омского «Авангарда» в магнитогорский «Металлург». Слова Гаджиева приводит портал Legalbet.

«Авангард» неожиданно расторг долгосрочный и дорогостоящий контракт с Ткачевым, который является воспитанником клуба и выступал за «ястребов» последние три года. 29-летний нападающий также являлся самым дорогим игроком команды.

«Самый яркий трансфер — это Ткачев в «Металлурге», — сказал Гаджиев. — Сезон получился без чемпионства. Значит, нужны изменения. Самый дорогой хоккеист должен погореть. На мой взгляд, решение чуть эмоциональное. Даже с экономической точки зрения расторжение Ткачева — дорогое. А человека такого уровня надо еще поискать».

Гаджиев предположил, что руководство «Авангарда» в будущем пожалеет о том, что решило расстаться с опытным нападающим.

СМИ утверждают, что главный тренер «Авангарда» Ги Буше, который пришел в команду в конце 2024 года, не желает работать с Ткачевым: по этой причине клуб избавился от игрока.

Ткачев подписал контракт с «Металлургом» на два года.

Ранее вратарь НХЛ восхитился московским метро.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами