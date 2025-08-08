Вратарь НХЛ восхитился московским метро

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин заявил, что любит часто спускаться в московское метро во время визитов на родину. Слова хоккеиста передает портал Legalbet.

«Когда в Россию приезжаю, часто спускаюсь в метро. Мне нравится станция Кунцевская. Прикольно, что из тоннеля выезжаешь на открытое пространство, — вот этот отрезок между Кунцевской и Филевским парком», — сказал Шестеркин.

При этом голкипер признался, что редко смотрит по сторонам внутри метрополитена, а потому еще не успел ознакомиться с внутренним убранством станций.

«По архитектуре некомпетентен назвать самую красивую станцию», — сказал Шестеркин.

29-летний вратарь выступает в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2020 года. В сезоне-2024/25 он принял участие в 61 матче НХЛ.

До переезда в США Шестеркин выступал за петербургский СКА. Также вратарь вызывался в сборную России, с которой стал олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018.

