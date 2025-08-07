Украинский «Шахтер» не справился с клубом из Греции в Лиге Европы

«Панатинаикос» и «Шахтер» сыграли вничью в первом матче третьего раунда ЛЕ

Греческий «Панатинаикос» и украинский «Шахтер» сыграли вничью в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Олимпик - Спирос Луис» в греческих Афинах, завершилась с результатом 0:0.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ответный матч состоится 14 августа и пройдет на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» в польском Кракове. Начало поединка — 21:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Лиги Европы является лондонский «Тоттенхэм». В финальном поединке команда обыграла еще один клуб из Англии — «Манчестер Юнайтед». Встреча, которая состоялась в испанском Бильбао на стадионе «Сан-Мамес Баррия», завершилась со счетом 1:0. Единственный гол оформил Бреннан Джонсон с передачи Папе Матар Сарра на 42-й минуте игры.

Российские клубы не участвуют в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола.

Ранее легенда сборной России раскрыл, при каком условии надо уволить тренера «Спартака».