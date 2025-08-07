Первый тайм завершен!
Команды пока не успели открыть счет, но под конец «Панатинаикос» создал несколько очень опасных моментов: Ризныку пришлось спасать «Шахтер».
С нетерпением ждем второго тайма и забитых мячей!
И снова Ризнык спасает «Шахтер» — на этот раз от удара в упор после подачи с углового!
Момент! Пельистри мощно зарядил по воротам «Шахтера» с линии штрафной, но Ризнык в прыжке вытащил мяч из-под перекладины!
Джуричич отобрал мяч у Винисиуса Тобиаса на чужой половине поля. В итоге «Панатинаикос» заработал опасный «стандарт» возле штрафной «Шахтера».
Капитан «Панатинаикоса» — нападающий Джуричич — отобрал мяч с нарушением правил — схватил за футболку Кауана Элиаса и уронил его на газон. После этого Джуричич даже забил, но это уже было неважно.
Греки заработали «стандарт» на чужой половине поля. Кирьякопулос подал на дальнюю штангу, но Туба чуть-чуть не добрался до мяча головой!
Угловой «Шахтера» ни к чему не привел.
Алисон прострелил на ближнюю штангу, но нападающий «Панатинаикоса» Свидерски помог в обороне и вынес мяч на угловой.
«Шахтер» заработал опасный «стандарт» — на правом фланге возле штрафной «Панатинаикоса».
Тете нанес мощный удар с линии штрафной «Шахтера», но мяч сорвался с ноги и улетел на трибуны.
Винисиус Тобиас подал на дальнюю штангу в штрафную «Панатинаикоса», но слишком высоко: партнер даже в прыжке не дотянулся головой до мяча.
«Шахтер» отобрал мяч на чужой половине поля, провел быструю атаку и заработал угловой.
Очеретько ударил коленом в колено нападающему «Панатинаикоса» Пельистри, который развивал атаку по правому флангу. Арбитр свистнул фол, но не стал давать желтую.
Нападающий «Шахтера» Кауан Элиас случайно наступил на ногу хавбеку «Панатинаикоса» Чиривелье. Испанец возмущенно обратился к арбитру, требуя желтой карточки, но тот не отреагировал.
Греки долго владели мячом и постепенно перешли центральный круг, но «горняки» тут же перехватили мяч.
Последовала подача во вратарскую «Шахтера», но Ризнык спокойно забрал мяч в руки.
Очеретько случайно наступил на ноги нападающему «Панатинаикоса» Джуричичу. Греки получили право на «стандарт» на чужой половине поля.
«Шахтер» очень долго контролировал мяч на чужой половине поля, что вызвало свист греческих трибун.
Хавбек «Панатинаикоса» Педро Чиривелья получил желтую карточку за опасный подкат в ноги Марлону Гомесу.
Защитник «Панатинаикоса» Кирьякопулос разогнался по левому флангу и подал в центр штрафной, но Пельистри не смог пробить головой в створ.
Матвиенко исполнил кросс к чужой штрафной, но неточно: греки перехватили мяч.
Алисон подал во вратарскую «Панатинаикоса», но голкипер Дронговски поймал мяч в прыжке.
Момент! Алисон ворвался в штрафную «Панатинаикоса», великолепным финтом обыграл защитника и нанес удар в створ, но голкипер Дронговски перевел мяч на угловой!
Марлон Гомес очень жестко влетел в ноги нападающему «Панатинаикосу» Пельистри, за что получил желтую карточку.
Нападающий «Панатинаикоса» Филип Джуричич ударил по ноге защитника «Шахтера» Винисиуса Тобиаса и помешал ему развить атаку. Арбитр свистнул фол.
После подачи в штрафную «Шахтера» алжирский защитник «Панатинаикоса» Ахмед Туба пробил головой, но мимо ворот.
Голкипер «Шахтера» Ризнык в прыжке перевел мяч на угловой после высокой подачи в его вратарскую.
Марлон Гомес ворвался в штрафную «Панатинаикоса» и готовился прострелить в центр на Невертона, но упал в жесткой борьбе с защитником! Арбитр не увидел здесь нарушения правил.
Полузащитник «Панатинаикоса» Педро Чиривелья откровенно сбил Алисона в подкате сзади и сорвал быструю атаку «Шахтера», которая развивалась по правому флангу.
Удивительно, что арбитр решил обойтись без желтой карточки. Главный тренер «Шахтера» Арда Туран возмущенно обратился к боковому арбитру.
«Горняки» пока не решаются идти в жесткий прессинг на чужой половине поля и просто наблюдают, как греки готовят позиционную атаку.
«Панатинаикос» сразу завладел инициативой и уже успел подать угловой, однако защитник «Шахтера» Матвиенко уверенно вынес мяч головой.
Матч начался!
Стартовый состав «Шахтера»: Дмитрий Ризнык, Винисиус Аугусто, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Азеведо, Марлон Гомес, Алисон, Олег Очеретько, Георгий Судаков, Невертон, Кауан Элиас.
Стартовый состав «Панатинаикоса»: Бартломей Дронговски, Яннис Коцирас, Эрик Палмер-Браун, Ахмед Туба, Гиоргос Кирьякопулос, Неманья Максимович, Тете, Педро Чиривелья, Факундо Пельистри, Кароль Свидерски, Филип Джуричич.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы украинский «Шахтер» играет на выезде с «Панатинаикосом».