Легенда сборной России раскрыл, при каком условии надо уволить тренера «Спартака»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин раскрыл, при каком условии московский «Спартак» должен уволить главного тренера Деяна Станковича. Его слова приводит «Советский спорт».

«Если в ближайших матчах не будет результата, Станковича придется увольнять. Все-таки «Спартак» – большой клуб с дорогими футболистами, который обязан бороться за первые места. Но пока сезон только начинается, и шанс все исправить еще есть», – сказал Булыкин.

3 августа «Спартак» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном». Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, завершилась с результатом 1:1. Первый гол в этой встрече оформил игрок красно-белых Пабло Солари в компенсированное ко второму тайму время. Равенство на табло через две минуты установил Артем Дзюба, реализовавший пенальти.

После трех туров «Спартак» занимает 11 место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав четыре очка. Следующий поединок в РПЛ красно-белые проведут 9 августа против московского «Локомотива» на выезде. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

Ранее футболист «Спартака» подверг критике тренера команды.