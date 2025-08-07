На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легенда сборной России раскрыл, при каком условии надо уволить тренера «Спартака»

Булыкин: если «Спартак» не покажет результат, Станковича придется увольнять
Сергей Бобылев/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин раскрыл, при каком условии московский «Спартак» должен уволить главного тренера Деяна Станковича. Его слова приводит «Советский спорт».

«Если в ближайших матчах не будет результата, Станковича придется увольнять. Все-таки «Спартак» – большой клуб с дорогими футболистами, который обязан бороться за первые места. Но пока сезон только начинается, и шанс все исправить еще есть», – сказал Булыкин.

3 августа «Спартак» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном». Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, завершилась с результатом 1:1. Первый гол в этой встрече оформил игрок красно-белых Пабло Солари в компенсированное ко второму тайму время. Равенство на табло через две минуты установил Артем Дзюба, реализовавший пенальти.

После трех туров «Спартак» занимает 11 место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав четыре очка. Следующий поединок в РПЛ красно-белые проведут 9 августа против московского «Локомотива» на выезде. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

Ранее футболист «Спартака» подверг критике тренера команды.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
