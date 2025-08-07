Еще один клуб РПЛ оштрафован за кричалку «Зенит» — позор российского футбола»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал грозненский «Ахмат» за кричалку «Зенит» — позор российского футбола». Об этом сообщил глава ведомства Артур Григорьянц, его слова приводит «Матч ТВ».

«После окончания матча болельщики «Ахмата» скандировали оскорбительные выражения в адрес «Зенита». Штраф — 10 тысяч рублей», — заявил он.

«Зенит» и «Ахмат» встретились в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра состоялась в Грозном 30 июля.

В августе Российский футбольный союз принял решение ввести отдельное наказание за кричалку «Зенит» — позор российского футбола». До этого клубы штрафовали в целом за плохое поведение фанатов. А теперь РФС ввел фиксированную сумму в 10к за каждый случай, когда болельщики скандируют «Зенит — позор российского футбола».

До этого за подобную кричалку оштрафовали «Рубин». Клуб был наказан за поведение фанатов во время матча второго тура Российской премьер-лиги.

Ранее российский футболист раскритиковал «Зенит».