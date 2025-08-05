Российский футболист раскритиковал «Зенит»

Дьяков считает, что «Зенит» не наиграл на победу в матче с ЦСКА

Обладатель Кубка России по футболу защитник Виталий Дьяков заявил, что «Зенит» не наиграл на победу в матче третьего тура Российской премьер-лиги с ЦСКА. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«ЦСКА абсолютно заслуженно взял очки. Если бы «армейцы» взяли три очка, то я бы вообще не удивился. «Зенит» абсолютно не наиграл на победу. «Зенит» так хорош, покупая кучу футболистов за не малые деньги», — заявил Дьяков.

3 августа «Зенит» сыграл вничью с московским ЦСКА. Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1.

На 33-й минуте встречи счет открыл игрок ЦСКА Алеррандро. На 77-й минуте Александр Соболев сравнял счет, реализовав пенальти.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» идет на пятом месте, набрав пять очков. ЦСКА отстает от «Зенита» лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре ЦСКА сыграет с казанским «Рубином», а «Зенит» встретится с грозненским «Ахматом».

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